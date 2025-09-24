La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una alerta para los consumidores que compraron no break en Electrónica Steren, ya que existe el riesgo de sobrecalentamiento de estos equipos.

Los aparatos que presentan este defecto son Mini UPS (no break) para modem 5000 mAhX2, marca Steren, modelo NB-050, lote PO 48883 al PO 50275, los cuales se vendieron después de septiembre de 2024.

Se trata de 20 mil unidades de no break que serán cambiadas por otro equipo o Steren también ofrece reembolsar el monto pagado.

Si se opta por el cambio los consumidores deberán llevar el equipo para el cambio físico sin necesidad de que se presente comprobante de compra, pero para el reembolso sí se solicita que se lleve el ticket de venta o la factura.

“El llamado obedece al sobrecalentamiento excesivo del dispositivo durante su uso, que podría causar daños propios y a otros equipos, así como quemaduras a las personas usuarias por contacto”, dijo la Profeco.

La Profeco dijo que permanecerá atenta a que Steren cumpla con el cambio o la devolución a los consumidores. Foto: @Profeco

Profeco expone quejas de consumidores por lesiones

En un comunicado, la Profeco expuso que hasta el 8 de agosto pasado no había reportes de lesiones o daños a personas, derivados de este llamado a revisión.

Sin embargo, “Electrónica Steren solicitó suspender de inmediato el uso del no break y señaló que informará de esta alerta a las personas consumidoras en su sitio oficial https://www.steren.com.mx/, programa de lealtad y por correo electrónico a los miembros del programa Steren Card”.

La empresa puso a disposición de los consumidores afectados el número telefónico 55 1516 6000, WhatsApp 55 9107 8080, correo electrónico info@steren.com.mx y la liga directa https://www.steren.com.mx/recall-nb-050.

Como en toda alerta, la Profeco dijo que permanecerá atenta a que Steren cumpla con el cambio o la devolución, y dijo estar atenta a posibles dudas o quejas de las y los consumidores quienes pueden recurrir al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como a las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

