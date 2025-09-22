El procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica en 23.59 pesos por litro, como parte del seguimiento a la estrategia nacional para estabilizar los costos de los combustibles, acuerdo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En nuestro seguimiento a la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, tenemos un precio promedio nacional de 23.59 pesos el litro de gasolina regular, y ya tenemos un 94% de cumplimiento de este nuevo acuerdo que recientemente encabezó la presidenta Sheinbaum en las estaciones de todo el país”, señaló Escalante Ruiz.

Durante su informe semanal, durante la mañanera de este lunes 22 de septiembre, el titular de la Profeco destacó que, en el monitoreo realizado, se identificaron estaciones con precios justos. Ejemplo de ello es una estación de Pemex en Xochitepec, Morelos, que vende la gasolina regular en 23.29 pesos por litro.

“Revisamos en cada una de las regiones que en ningún caso se exceden los dos pesos de margen de ganancia, les vamos a poner una palomita. Y sigue habiendo algunas que se siguen volando, la verdad, con los precios”, subrayó el procurador.

Escalante Ruiz recordó que la Profeco mantiene vigilancia constante para que las estaciones de servicio respeten los lineamientos de la estrategia nacional y no se registren abusos en los precios al consumidor.

Además, como parte del mismo reporte, el funcionario presentó el monitoreo de productos de la canasta básica. El kilo de zanahoria tuvo un precio promedio de 15.85 pesos, aunque en la Central de Abasto de Iztapalapa se encontró hasta en 5 pesos, considerado como un precio justo, mientras que en otros puntos como Smart en Monterrey alcanzó los 26 pesos.

