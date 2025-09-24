Más Información
Este miércoles, la firma Citi anunció que Fernando Chico Pardo, adquirirá el 25% por ciento del banco Banamex.
Con la compra, Chico Pardo ahora se convierte en presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.
Además, la compra del empresario mexicano tiene, al parecer, el visto bueno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero ahora, ¿quién es Fernando Chico Pardo?
Fernando Chico Pardo es presidente del consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), empresa que opera nueve aeropuertos en México, incluido el de Cancún, Quintana Roo, y uno en San Juan, Puerto Rico.
En abril de este año apareció por primera vez en la lista de Forbes de las personas más acaudaladas del mundo, con un patrimonio estimado en tres mil 500 millones de dólares, lo que lo ubica como el octavo empresario más rico de México.
Su actividad empresarial inició en el sector financiero. A los 27 años fundó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa que posteriormente se integró al Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim.
En 2003 dejó Inbursa y se convirtió en el accionista mayoritario de Asur, compañía dedicada a la operación de aeropuertos en el sureste del país.
En el ámbito financiero, la venta de Banamex ha sido uno de los procesos más relevantes de los últimos años.
El 11 de enero de 2022, Citi anunció que pondría en venta su negocio de banca de consumo en México, que incluye tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, aseguradora, Administradora de Fondos para el Retiro y el acervo cultural de la institución. Bank of America Securities estimó en ese momento que el valor de la operación rondaba entre 10 mil y 12 mil millones de dólares.
Inicialmente se consideró la venta a un comprador individual, con Germán Larrea como uno de los principales candidatos. En mayo de 2023 Citi informó que la desinversión se realizaría mediante una oferta pública inicial en los mercados de valores de Estados Unidos, México o ambos.
El 1 de diciembre de 2024 Citi y Banamex se separaron formalmente, por lo que cada institución opera de manera independiente en México.
*Con información de Antonio Hernández
