Más Información

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán; portaban armas

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán; portaban armas

Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex; Citi confirma operación por 42 mil mdp

Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex; Citi confirma operación por 42 mil mdp

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

Este miércoles, la firma anunció que Fernando Chico Pardo, adquirirá el 25% por ciento del banco Banamex.

Con la compra, Chico Pardo ahora se convierte en presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

Además, la compra del empresario mexicano tiene, al parecer, el visto bueno de la presidenta de México, .

Pero ahora, ¿quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo es presidente del consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), empresa que opera nueve aeropuertos en México, incluido el de Cancún, Quintana Roo, y uno en San Juan, Puerto Rico.

Lee también

En abril de este año apareció por primera vez en la lista de Forbes de las personas más acaudaladas del mundo, con un patrimonio estimado en tres mil 500 millones de dólares, lo que lo ubica como el octavo empresario más rico de México.

Su actividad empresarial inició en el sector financiero. A los 27 años fundó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa que posteriormente se integró al Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim.

En 2003 dejó Inbursa y se convirtió en el accionista mayoritario de Asur, compañía dedicada a la operación de aeropuertos en el sureste del país.

En el ámbito financiero, la venta de Banamex ha sido uno de los procesos más relevantes de los últimos años.

El 11 de enero de 2022, Citi anunció que pondría en venta su negocio de banca de consumo en México, que incluye tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, aseguradora, Administradora de Fondos para el Retiro y el acervo cultural de la institución. Bank of America Securities estimó en ese momento que el valor de la operación rondaba entre 10 mil y 12 mil millones de dólares.

Lee también

Inicialmente se consideró la venta a un comprador individual, con Germán Larrea como uno de los principales candidatos. En mayo de 2023 Citi informó que la desinversión se realizaría mediante una oferta pública inicial en los mercados de valores de Estados Unidos, México o ambos.

El 1 de diciembre de 2024 Citi y Banamex se separaron formalmente, por lo que cada institución opera de manera independiente en México.

*Con información de Antonio Hernández

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses