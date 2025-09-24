Más Información

Al negar que el gobierno de la 4T sea el responsable del endeudamiento de (Pemex), el titular de la (SHCP), Edgar Abraham Amador Zamora, advirtió que no habrá aumento de impuestos.

“No vamos a subir impuestos, no les vamos a dar gusto mientras hay factureras allá afuera “, esgrimió durante su comparecencia ante el Pleno de la .

El funcionario respondió luego de los reclamos de la oposición quienes manifestaron su desacuerdo con pancartas que pedían “no más deuda”, “no más impuestos”, y a los que mandó a hacer trabajo territorial con sus electores para decirles que la economía va bien y vamos a estar bien.

También pidió el apoyo de los legisladores de los diferentes partidos para apoyar las reformas que van encaminadas a combatir la evasión fiscal por medio de facturas falsas al puntualizar que primero deben hacer su trabajo antes de subir los impuestos.

“No tenemos derecho a tocar la estructura impositiva del país mientras allá afuera hay factureras evadiendo el pago de impuestos”, afirmó.

Foto: AP/Archivo
Foto: AP/Archivo

“Estamos contentos con la dinámica económica actual”, afirma Amador Zamora

Sobre la situación económica, Amador Zamora discrepó de la visión que le pintaron al funcionario los diputados del PRI y de PAN.

“Estamos contentos con la dinámica económica actual”, aseguró al destacar que incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, ajustaron al alza sus pronósticos para México al mostrar resiliencia.

Por eso, el secretario de Hacienda indicó que “no hay que perdernos, solemos confundirnos con los indicadores; los indicadores son muy claros y contundentes “.

Posteriormente, respondió sobre la situación financiera de la empresa petrolera: “No fuimos nosotros los que endeudamos”.

Sin embargo no señaló ni mencionó a ningún responsable.

Al contrario, según el secretario de Hacienda, este gobierno está desendeudando a Pemex y mejorando su calificación crediticia.

Ilustró que la deuda de subió 130% al pasar de 43 mil millones de dólares a 105 mil millones.

De ahí que el mensaje a transmitir indicó Zamora, es de tranquilidad respecto a la ruta de las finanzas y el balance público.

