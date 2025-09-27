Más Información
Han pasado 11 años desde que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Sus familiares lo tienen claro: fue el Ejército, aunque señalan que sólo se han enfrentado a obstáculos para acceder a la información que tienen y, acusan, se niegan a entregar.
Marcha por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el viernes 26 de septiembre de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Marcha por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el viernes 26 de septiembre de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Marcha por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el viernes 26 de septiembre de 2025. Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
Marcha por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el viernes 26 de septiembre de 2025. Foto Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
Marcha por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el viernes 26 de septiembre de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
