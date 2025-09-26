Más Información
Estudiantes de las Escuelas Normales de Oaxaca denunciaron que el Estado continúa encubriendo a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero.
Desde la mañana, los jóvenes colocaron lonas y pancartas en la explanada de la iglesia de Santo Domingo ubicada en la capital del estado para exigir justicia, castigo a los autores materiales e intelectuales y su presentación con vida.
Alrededor de las 15:00 horas se concentraron en el monumento a Benito Juárez en la salida hacia el Istmo de Tehuantepec para marchar al zócalo de la ciudad de Oaxaca. Durante la movilización realizaron pintas en comercios, terminales de autobuses y edificios públicos como forma de protesta a 11 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
"Nos preguntamos dónde están los 43, quién dio la orden, por qué el Estado sigue encubriendo a los responsables", manifestaron.
Los estudiantes normalistas de Oaxaca exigieron al gobierno federal y a las instituciones implicadas que esclarezcan realmente los hechos, castigo a los culpables y presentación con vida de sus 43 compañeros.
"Hoy reafirmamos que Ayotzinapa no olvida, que la lucha no se detiene y que las organizaciones estudiantiles y populares seguirán denunciando y exigiendo justicia para nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa".
