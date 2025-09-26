Estudiantes de las Escuelas Normales de Oaxaca denunciaron que el Estado continúa encubriendo a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero.

Desde la mañana, los jóvenes colocaron lonas y pancartas en la explanada de la iglesia de Santo Domingo ubicada en la capital del estado para exigir justicia, castigo a los autores materiales e intelectuales y su presentación con vida.

Los jóvenes, desde la mañana, colocaron lonas y pancartas en la explanada de la iglesia de Santo Domingo ubicada en la capital del estado para exigir justicia, castigo a los autores. Foto: Edwin Hernández

Alrededor de las 15:00 horas se concentraron en el monumento a Benito Juárez en la salida hacia el Istmo de Tehuantepec para marchar al zócalo de la ciudad de Oaxaca. Durante la movilización realizaron pintas en comercios, terminales de autobuses y edificios públicos como forma de protesta a 11 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Lee también: Cae en Guanajuato mujer presuntamente implicada en homicidio de Mario Machuca, líder de la CROC en Cancún

"Nos preguntamos dónde están los 43, quién dio la orden, por qué el Estado sigue encubriendo a los responsables", manifestaron.

"Nos preguntamos dónde están los 43, quién dio la orden, por qué el Estado sigue encubriendo a los responsables", manifestaron. Foto: Edwin Hernández

Los estudiantes normalistas de Oaxaca exigieron al gobierno federal y a las instituciones implicadas que esclarezcan realmente los hechos, castigo a los culpables y presentación con vida de sus 43 compañeros.

"Hoy reafirmamos que Ayotzinapa no olvida, que la lucha no se detiene y que las organizaciones estudiantiles y populares seguirán denunciando y exigiendo justicia para nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa".

📢 Estudiantes de las Escuelas Normales de Oaxaca denunciaron que el Estado continúa encubriendo a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero.



🗣️ Durante la movilización realizaron pintas en comercios, terminales de autobuses… pic.twitter.com/7PGpf3wYxd — El Universal (@El_Universal_Mx) September 26, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr