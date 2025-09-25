Más Información
Manifestantes y normalistas de Ayotzinapa utilizaron un camión, que después incendiaron, para derribar la puerta del Campo Militar Número Uno, donde realizaron un mitin previo al onceavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL
