Manifestantes y normalistas de Ayotzinapa utilizaron un camión, que después incendiaron, para derribar la puerta del Campo Militar Número Uno, donde realizaron un mitin previo al onceavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL

Lee también Caso Ayotzinapa: Embajada de EU en México alerta por protestas violentas en CDMX

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Lee también Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Lee también Refuerzan Palacio Nacional con vallas; normalistas alistan marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL

maot