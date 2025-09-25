Más Información

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

Manifestantes y utilizaron un camión, que después incendiaron, para derribar la puerta del Campo Militar Número Uno, donde realizaron un mitin previo al onceavo aniversario de la en Iguala, Guerrero.

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL
Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL

Lee también

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL
Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Lee también

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Lee también

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL
Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL
Normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Campo Militar Número Uno, con un camión que posteriormente incendiaron, en el marco al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses