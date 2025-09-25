Como parte de las manifestaciones que se prevén por los 11 años del Caso Ayotzinapa, la mañana de este jueves comenzó el reforzamiento de Palacio Nacional con vallas para protegerlo.

En el Zócalo de la Ciudad de México se observó cómo trabajadores comenzaron a colocar las protecciones de casi dos metros de altura, e incluso con vallas de menor tamaño.

También calles como Corregidora fueron cerradas al paso peatonal en una parte y las personas comerciantes tuvieron que replegarse a otros espacios.

Desde el miércoles se han registrado diversas manifestaciones de estudiantes normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, en exigencia del esclarecimiento de los hechos.

