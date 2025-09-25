Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Más Información
Manifestantes y normalistas de Ayotzinapa utilizaron un camión, que después incendiaron, para derribar la puerta del Campo Militar Número Uno, donde realizaron un mitin previo al onceavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
Desde las 11 horas de este jueves 25 de septiembre, madres, padres de los jóvenes desaparecidos normalistas se manifestaron en el Campo Militar Número Uno, en el marco del onceavo aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes. Horas antes comenzaron a llegar camiones con cientos de normalistas originarios de Guerrero.
Primero tenían previsto una manifestación en la Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México; sin embargo, cambiaron sus planes para protestar en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Luego de un breve mitin, normalistas utilizaron un camión para derribar la puerta 1, lanzaron cohetes y petardos y luego incendiaron el vehículo que quedó incrustado en el acceso principal del Campo.
