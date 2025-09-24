Normalistas de Ayotzinapa acompañados de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, como parte de la jornada de lucha por los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Lee también Normalistas de Ayotzinapa lanzan petardos a instalaciones del Ejército en Iguala, Guerrero

Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE

En un mitin, los padres y madres de los normalistas desaparecidos demandaron al gobierno federal, que obligue al Ejército a entregar los 800 folios de información que, dijeron, ayudaría a dar con el paradero de los jóvenes.

Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Lee también ¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL

Para esta jornada de lucha por los once años de la desaparición de sus hijos, las madres y padres definieron cinco puntos esenciales de exigencia.

Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Lee también Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Con información de Arturo de Dios Palma

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot