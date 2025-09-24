Más Información

acompañados de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, como parte de la jornada de lucha por los once años de la desaparición de los .

Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
En un mitin, los padres y madres de los normalistas desaparecidos demandaron al gobierno federal, que obligue al Ejército a entregar los 800 folios de información que, dijeron, ayudaría a dar con el paradero de los jóvenes.

Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: Salvador Cisneros/EL UNIVERSAL
Para esta jornada de lucha por los once años de la desaparición de sus hijos, las madres y padres definieron cinco puntos esenciales de exigencia.

Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Con información de Arturo de Dios Palma

