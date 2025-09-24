FOTOS: Así fueron las violentas protestas de normalistas en Iguala a 11 años del Caso Ayotzinapa
Los estudiantes lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército y prendieron fuego a una camioneta
Normalistas lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, en el marco de los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Normalistas de Ayotzinapa acompañados de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero, como parte de la jornada de lucha por los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un mitin, los padres y madres de los normalistas desaparecidos demandaron al gobierno federal, que obligue al Ejército a entregar los 800 folios de información que, dijeron, ayudaría a dar con el paradero de los jóvenes.
Para esta jornada de lucha por los once años de la desaparición de sus hijos, las madres y padres definieron cinco puntos esenciales de exigencia.
