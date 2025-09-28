Comerciantes del primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México prevén mayores afectaciones y pérdidas económicas, pues tras la marcha por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hay más manifestaciones previstas: por un aborto seguro y gratuito, para este 28 de septiembre, y el 2 de octubre, para recordar la masacre de estudiantes en Tlatelolco.

“Si te das cuenta no han quitado las vallas, viene la marcha del aborto y luego la de los estudiantes del 68, todos esos días no puedes trabajar bien, la gente no viene”, dice Karla, trabajadora del negocio Joyería Fina, ubicada en la calle 5 de Mayo.

Parte de los daños en comercios realizados por algunos de los asistentes a la marcha del viernes pasado por los 11 años de los sucesos de Iguala, Guerrero, aún son perceptibles un día después: letreros rotos, muros pintados, cortinas inservibles y negocios saqueados, como una tienda de una cadena comercial, ubicada en la esquina del Zócalo capitalino.

Ayer, personal que realiza limpieza en la tienda ubicada en la esquina de la Plaza de la Constitución y 16 de Septiembre, dijeron no tener cuantificadas las pérdidas por el saqueo de la noche del viernes.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reportó pérdidas por 21.9 millones de pesos, con afectaciones en 4 mil 527 establecimientos, tras la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Trabajadores de una tienda de donas ubicada sobre avenida Juárez afirmaron que cerraron el negocio unas horas y tras el paso de la marcha volvieron a abrir.

“Ya que pasó el contingente mandamos fotos, esperamos que los jefes y que la gente de Protección Civil nos dieran luz verde, y volvimos a abrir ya como si nada”, comentó Gael, vendedor de donas, entrevistado la tarde del sábado.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL por calles como Juárez, 5 de Mayo y el circuito del Zócalo capitalino, comercios, tiendas, hoteles, así como instalaciones de dependencias gubernamentales, como el Banco de México y el Palacio de Bellas Artes, permanecían cubiertos por vallas metálicas y tapiales de madera.

La Canaco CDMX también advirtió que las afectaciones por la manifestación del viernes, dañan la imagen de la capital del país de cara al Mundial de Futbol 2026.

“También deterioran la imagen de seguridad y movilidad de nuestra querida Ciudad de México, una cuestión que nos debe preocupar seriamente, especialmente de cara al Mundial de Futbol 2026”, agregó.