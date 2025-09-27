Más Información

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Fanáticos de Zoé resisten la lluvia con bolsas e impermeables improvisados; preocupa la cancelación del show en el GNP

Alcaldía Iztapalapa sufre severas inundaciones tras torrenciales lluvias; reportan varias viviendas afectadas

Este sábado 27 de septiembre, padres y madres de los de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, volvieron a Iguala, para exigir justicia por uno de los casos que ha marcado profundamente al país.

Los realizaron parte del recorrido que vivieron los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, hace 11 años.

Los manifestantes colocaron una ofrenda, realizaron oraciones y exigieron justicia. Foto: Francisco Robles / AFP

Eran un poco más de la 1 de la tarde, cuando los padres y madres de los 43, acompañados por estudiantes, integrantes de organizaciones sociales llegaron en autobuses.

La marcha comenzó y tomó rumbo al primer punto: Ciudad Industrial, pues, ahí apareció el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes.

El contingente, encabezado por los familiares de las víctimas de los 43 jóvenes desaparecidos, estudiantes de Ayotzinapa y de otros normales rurales y organizaciones sociales, hicieron una ofrenda, un rezo y exigieron justicia.

11 años después, los padres siguen realizando la misma pregunta ¿en dónde están sus hijos?. Foto: Dassaev Téllez Adame/ Cuartoscuro

La marcha otra vez tomó su cauce, salió a Periférico rumbo a otro lugar que marcó esa noche: la esquina de la avenida Álvarez y Periférico Norte. Ahí policías de Iguala asesinaron a Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo, hirieron a Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano, un joven que lleva siete años en coma.

Como todos los años anteriores, esta marcha fue de protesta y con una única exigencia: ¿dónde están los 43 estudiantes desaparecidos?

Un contingente conformado por madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y una representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) arribaron a la ciudad de Iguala para realizar un mitin en honor a los estudiantes caídos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Foto: Dassaev Téllez Adame/ Cuartoscuro

Simultáneamente, Normalistas de Ayotzinapa acompañados de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala.

Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron bombas molotov y quemaron tres camionetas frente al Palacio de Justicia de Iguala. Foto: EFE/José Luis de la Cruz

A lo largo de estos años, ya son tres los gobiernos federales los que han investigado qué pasó esa noche y madrugada sin llegar a un punto claro.

Primero fue el gobierno del priista y, luego, el del morenista, Andrés Manuel López Obrador, y ahora el de Claudia Sheinbaum Pardo, sin que hasta el momento se sepa con certeza qué pasó con los estudiantes.

Foto: EFE/José Luis de la Cruz

*Con información de Arturo de Dios Palma

