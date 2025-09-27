Este sábado 27 de septiembre, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, volvieron a Iguala, Guerrero para exigir justicia por uno de los casos que ha marcado profundamente al país.

Los familiares de las víctimas realizaron parte del recorrido que vivieron los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, hace 11 años.

Los manifestantes colocaron una ofrenda, realizaron oraciones y exigieron justicia. Foto: Francisco Robles / AFP

Lee también Normalistas de Ayotzinapa lanzan petardos a Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero

Eran un poco más de la 1 de la tarde, cuando los padres y madres de los 43, acompañados por estudiantes, integrantes de organizaciones sociales llegaron en autobuses.

La marcha comenzó y tomó rumbo al primer punto: Ciudad Industrial, pues, ahí apareció el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes.

El contingente, encabezado por los familiares de las víctimas de los 43 jóvenes desaparecidos, estudiantes de Ayotzinapa y de otros normales rurales y organizaciones sociales, hicieron una ofrenda, un rezo y exigieron justicia.

11 años después, los padres siguen realizando la misma pregunta ¿en dónde están sus hijos?. Foto: Dassaev Téllez Adame/ Cuartoscuro

Lee también: "El Estado sigue encubriendo a responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa", denuncian estudiantes en Oaxaca

La marcha otra vez tomó su cauce, salió a Periférico rumbo a otro lugar que marcó esa noche: la esquina de la avenida Álvarez y Periférico Norte. Ahí policías de Iguala asesinaron a Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo, hirieron a Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano, un joven que lleva siete años en coma.

Como todos los años anteriores, esta marcha fue de protesta y con una única exigencia: ¿dónde están los 43 estudiantes desaparecidos?

Un contingente conformado por madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y una representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) arribaron a la ciudad de Iguala para realizar un mitin en honor a los estudiantes caídos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Foto: Dassaev Téllez Adame/ Cuartoscuro

Simultáneamente, Normalistas de Ayotzinapa acompañados de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron petardos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala.

Lee también: FOTOS: Así fueron las violentas protestas de normalistas en Iguala a 11 años del Caso Ayotzinapa

Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron bombas molotov y quemaron tres camionetas frente al Palacio de Justicia de Iguala. Foto: EFE/José Luis de la Cruz

A lo largo de estos años, ya son tres los gobiernos federales los que han investigado qué pasó esa noche y madrugada sin llegar a un punto claro.

Primero fue el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y, luego, el del morenista, Andrés Manuel López Obrador, y ahora el de Claudia Sheinbaum Pardo, sin que hasta el momento se sepa con certeza qué pasó con los estudiantes.

Lee también: ¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

Foto: EFE/José Luis de la Cruz

*Con información de Arturo de Dios Palma

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/cr