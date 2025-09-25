FIFA presenta a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026

Un águila, un alce y un jaguar. Estos fueron los animales elegidos para dar vida a las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Norteamérica. Cluth, Maple y Zayu ya fueron presentados por el órgano rector del futbol.

La FIFA compartió las primeras imágenes de las mascotas del primer Mundial celebrado en tres países. Se eligieron a los animales emblemáticos de cada país para crear el diseño de las carismáticas mascotas del mundial.

Esta será la séptima ocasión en la historia de la Copa del Mundo en donde la mascota del torneo es representada por un animal, que por lo regular tiene gran relación con los países sede. Clutch, un águila calva que viste de color azul, será la segunda ave mascota de un Mundial luego de que Footix lo fuera en Francia 1998.

Zayu, un fornido y sonriente jaguar, se convertirá en el cuarto felino que funge como mascota de una Copa del Mundo. El peculiar león Willie, además de ser la primera mascota de un Mundial, también fue el primer felino en tener semejante distinción. Luego de 40 años, Goleo VI repitió como mascota felina del torneo más importante de la FIFA. Para Sudáfrica 2010 se eligió a un leopardo, Zakumi.

Maple es el primer alce que incursiona como mascota mundialista y adopta el nombre del árbol endémico de Canadá, además de que sus guantes rojos lo distinguen como el guardameta del trio. El nombre de Zayu proviene del sur de México y significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”. Clutch, por su parte, es un parte del lenguaje deportivo en Estados Unidos que puede traducirse como “decisivo” o “determinante”.

“El equipo del Mundial 26 sigue creciendo… ¡y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA”, mencionó Gianni Infantino.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, concluyó el presidente de la FIFA.

Las tres mascotas tienen su posición en el terreno de juego. Maple es el portero, Clutch es el mediocampista y Zayu, además de ser el capitán del trio, es el veloz delantero.