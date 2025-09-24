Exfigura de la MLS tunde a Lionel Messi y asegura que controla todo en el Inter Miami

Lionel Messi sorprendió al mundo hace unos meses al tomar el reto de llegar a la MLS, una liga que, de inmediato, con el argentino en las canchas, aumentó su relevancia a nivel internacional.

Con la presencia del exjugador del Barcelona en el Inter Miami, los inmuebles se llenaron y la dirigencia comenzó a reforzar al equipo con algunos amigos y excompañeros del campeón del mundo en Qatar 2022.

La renovación del club y los múltiples cambios en poco tiempo desataron la molestia de un exjugador de la liga norteamericana, quien recientemente tundió a Messi y a su familia por controlar todo en Las Garzas.

Se trata de Mateusz Klich, quien tuvo un paso por la MLS de dos años y medio, reiterando que todo es manejado por el entorno del mítico número diez.

"No recomiendo Miami mientras Messi esté allí. Es un club desastroso, la gente se está yendo de allí, tanto entrenadores como fisioterapeutas", mencionó.

El polaco no se guardó nada y estableció que el único idioma que se puede hablar en el club es español, para no incomodar a Messi.

"Organizacionalmente, la situación es mala. El padre de Messi es quien realmente dirige el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento", finalizó.