Samir Inda, joven promesa de Chivas y su gran gesto con su madre tras anotar en su debut

Guadalajara tuvo, la noche de este martes, una gran presentación en el Estadio Akron, inmueble en el que derrotaron (3-1) al Necaxa.

Un resultado que devolvió la confianza al equipo de Gabriel Milito y que tuvo como ingrediente extra el regreso de Fernando Gago, estratega que había dejado al club a su suerte.

La gran velada rojiblanca cerró con una historia de película: ver al joven Samir Inda debutar como profesional y sentenciar el resultado con una gran definición.

El gol del mexicano generó la explosión de los fanáticos, quienes, al final del partido, lo vieron tener un enorme gesto con su familia, que se encontraba en las tribunas.

Luego de recibir la felicitación de sus compañeros, Inda fue a una de las cabeceras del estadio y no dudó en regalarle la camiseta utilizada a su mamá, quien, entre lágrimas, la recibió ante la mirada de algunos seguidores.

Al final del partido, Samir le regala su jersey @Chivas del debut con Golazo a su Mamá 🫶🏻🥹



📹: Guillemokrea en Fb pic.twitter.com/p5DQtyEjVQ — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) September 24, 2025

Tras la gran actuación, se espera que el juvenil siga sumando minutos con los tapatíos, quienes, como siguiente reto, visitarán la cancha del Estadio Cuauhtémoc para enfrentar al Club Puebla este viernes.