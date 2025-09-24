Efraín Juárez se molestó con reportero tras la derrota de Pumas ante FC Juárez: No es dolorosa porque mi equipo compitió

Los Pumas siguen dejando puntos valiosos en el camino y ya caminan por la cornisa del Play-In.

Anoche, ante el FC Juárez, sufrieron una derrota (3-1) en un partido clave para sus aspiraciones de acercarse a los puestos de Liguilla directa.

A diferencia de sus últimos juegos, el conjunto auriazul no pudo desplegar el futbol al que está acostumbrado y se quedó sin generar tantas oportunidades de gol.

Los del Pedregal se enfrentaron a unos aguerridos Bravos que cada vez lucen mejor, de la mano de Martín Varini, y se llevaron su primera derrota en siete jornadas. Adiós al invicto y adiós a la solidez defensiva.

Sin embargo, para Efraín Juárez, el descalabro en La Frontera simplemente es un aprendizaje y prefiere no encender las alarmas porque su equipo sigue jugando bien al futbol.

Al ser cuestionado en conferencia de prensa, sobre si la derrota era dolorosa, el timonel auriazul no dudó en responder tajantemente.

“¿Por qué dolorosa? ¿Por qué tan dolorosa? ¿Qué hicimos mal o qué pasó? ¿A quién matamos? Es una derrota… obviamente cuesta, nos duele, pero doloroso es que mi equipo no haya jugado, no haya corrido, no haya metido y no haya ido a correr riesgos”, sentenció.

Efraín Juárez, un técnico con raíces felinas. Foto: IMAGO7

Satisfecho por la respuesta de Pumas tras la expulsión de Caicedo

El joven entrenador mexicano aseguró que quedó satisfecho con la reacción de sus jugadores tras la expulsión de José Caicedo.

“El equipo con 10 hombres siempre fue a tratar de buscar el resultado, corriendo riesgos, generamos, tenemos la del penalti que no nos lo marcan y, obviamente, por ese sacrificio nos cae el tercer gol. Doloroso es que me hayan hecho un 3-1 once contra once y que no hayamos llegado una vez al arco”, puntualizó.

Efraín Juárez reconoció que tendrá que analizar con calma el partido para determinar “qué hay que seguir mejorando”.

Los Pumas cayeron en su visita a los Bravos / Foto: Imago7

Efraín Juárez, molesto con el arbitraje

De igual forma, el entrenador del Club Universidad Nacional aprovechó para compartir que entiendo por qué una posible falta a favor de su equipo dentro del área de Bravos no fue revisada, como el gol anulado al Coco.

“Tuvimos el penal de (Álvaro) Angulo que no lo marcan y tendríamos que ver si llaman del VAR para el de (Adalberto) Carrasquilla, que seguramente es falta, yo no la veo, por qué el VAR no llama en la de Angulo que también es falta porque hay un choque. [Son] circunstancias que nos afectan”, aseveró Efraín Juárez.

