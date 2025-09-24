Fernando Gago vive incómodo momento durante su conferencia de prensa, en su regreso a Guadalajara

Su regreso al estadio Akron para enfrentar a las Chivas no fue nada agradable para el argentino Fernando Gago, hoy director técnico de los Rayos del Necaxa.

Luego de su polémica salida del Guadalajara, para dirigir al Boca Juniors, Gago volvió a reencontrarse con su exafición, quien lo recibió con un estruendoso abucheo, rechiflas e insultos.

Sin embargo, el martirio no sólo fue durante el partido que perdieron 3-1 ante el Rebaño, también continuó en la conferencia de prensa cuando fue cuestionado sobre su futuro con los Rayos.

“Sí”, dijo de forma tajante sobre si tenía el respaldo de su directiva luego de los malos resultados en el actual certamen.

“No” (revela pláticas), son cosas privadas. Tengo total apoyo del presidente, total apoyo del director deportivo y estoy más convencido que nunca”, agregó ante la insistencia del reportero sobre el tema.

Y como era de esperarse, le preguntaron si volvería a dirigir al Guadalajara en algún momento de su carrera. Su respuesta fue clara y de igual manera se mostró incómodo.

“No me corresponde hablar de eso, fueron situaciones que ya las aclaré, las dije muy claras sobre cómo fueron en todo momento; ya está, ya es un tema pasado. Volvemos a hablar de lo mismo, hoy estamos para hablar del partido”, concluyó contundente.

