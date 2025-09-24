Atlético de San Luis vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, miércoles 24 de septiembre

América quiere salir del pequeño bache en el que cayeron, esta noche en su visita al estadio Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético de San Luis, en actividad de la Jornada 10 del torneo Apertura 2025.

Los dirigidos por André Jardine cayeron (1-2) como locales en el Clásico de México frente a las Chivas y posteriormente empataron (2-2) en su visita a los Rayados de Monterrey.

Seguidilla de resultados que los desplazaron hasta la cuarta posición con 18 puntos. Cruz Azul, Rayados y Toluca se encuentran arriba de los azulcrema. La obligación de ganar esta noche es total.

Además, será importante salir anímicamente para los capitalinos, ya que el sábado tendrán su segundo Clásico del torneo, ahora frente a los Pumas de Efraín Juárez, en el estadio Ciudad de los Deportes.

Por su parte, el conjunto potosino viene de golear (1-4) a Santos Laguna en el Territorio Santos Modelo (TSM) y cuentan con Joao Pedro, el goleador del certamen con ocho tantos.

América rescató el empate en el Gigante de Acero. FOTO: IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Atlético de San Luis vs América?

Las Águilas del América visitan al Atlético de San Luis y el compromiso no será transmitido el televisión abierta. Aquí los detalles.

Fecha: Miércoles 24 de septiembre

Horario: 21:00

Transmisión: ESPN y Disney+

También podrás seguir el minuto a minuto de todas las acciones, aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

