América, con la obligación de ganar y pelear el liderato; HOY enfrentan al Atlético de San Luis

Perder el Clásico de México con las Chivas y conseguir apenas un empate con Rayados de Monterrey, relegó al América hasta la cuarta posición. Cruz Azul, Rayados y Toluca ahora están encima de las Águilas.

Esta noche, frente al Atlético de San Luis, los de Coapa llegan con la única misión de ganar y mantenerse en la pelea por la parte alta de la clasificación. Otro resultado ya no está permitido para los capitalinos.

Además, viene su segundo Clásico de la temporada y será importante llegar con el ánimo por lo alto. El sábado se miden con los Pumas en el estadio de la Ciudad de los Deportes, por el orgullo de la capital.

Sin embargo, la tarea tendrá su grado de complejidad. Los potosinos que dirige Guillermo Abascal despertaron el fin de semana con la goleada (1-4) sobre Santos Laguna en el Territorio Santos Modelo.

Grado de dificultad extra para los defensas azulcrema, que no han mostrado mayor solidez en lo que va de la campaña. Enfrente tendrán al goleador del momento, el brasileño Joao Pedro, quien lidera con ocho anotaciones.

Sin su capitán Henry Martín, el mediocampista Jonathan dos Santos y el reciente lesionado, Dagoberto Espinoza, las Águilas buscarán retomar el camino de la victoria y mantenerse en los puestos importantes de la clasificacíón. El español Álvaro Fidalgo sigue en duda para saber si iniciará o entrará de cambio como lo hizo el sábado frente a los Rayados de Monterrey.

Desde 2019, los emplumados han perdido únicamente en dos ocasiones como visitantes en el estadio Alfonso Lastras, estadística que confirma el favoritismo del América para esta noche.

El brasileño André Jardine, quien regresa a su excasa, y sus dirigidos, tienen una misión y ya no hay margen de error. En los papeles son favoritos, pero deberán demostrarlo en la cancha.