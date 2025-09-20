América viene de atrás y rescata el empate ante Rayados de Monterrey

Monterrey fue incapaz de matar al América en el primer tiempo, lo dejaron vivir y lo pagaron caro. Las Águilas de André Jardine vinieron de atrás para rescatar el empate (2-2) en la recta final.

Los Rayados se fueron al descanso con las acciones controladas en el Gigante de Acero, con la ventaja de dos goles y con un América sin idea, desdibujado y cabizbajo.

Pero el punto final de la historia lo pusieron los capitalinos, que con goles de Rodrigo Aguirre (82') y Ramón Juárez (89') salieron con vida del estadio BBVA.

Ante las bajas de Henry Martín, Jonathan dos Santos y la duda de Álvaro Fidalgo, André Jardine lanzó una sorpresiva alineación: Israel Reyes y Alan Cervantes en la contención; Erick Sánchez, Brian Rodríguez en la banca.

Esto lo aprovechó La Pandilla. Fidel Ambriz al minuto 17 y Sergio Canales al 44', que previamente tuvo una garrafal falla, adelantaron a los locales. América estaba en la lona y así se fueron al descanso.

El ímpetu de los capitalinos y la falta de hambre de Monterrey se combinaron y el dominio se pintó de amarillo. Después de varios avisos, los emplumados encontraron recompensa en la recta final.

Más allá del gran partido que ofrecieron, ambos equipos siguen dejando dudas en este Apertura 2025 y ya piensan en la fecha doble: América visita al Atlético de San Luis y Monterrey visita al Toluca.