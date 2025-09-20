Drama en el América vs Monterrey; Dagoberto Espinoza sufre grave lesión

Pésimas noticias para el América durante el partido frente a los Rayados de Monterrey, en el estadio BBVA.

Las Águilas sufrieron la baja de Dagoberto Espinoza durante el primer tiempo, en una desafortunada acción en la que el joven lateral mexicano se lesionó solo.

Espinoza cubría a Gerardo Arteaga cuando en un giro, la rodilla izquierda se le atoró y se fue al césped. Los jugadores de Monterrey y América se percataron de la gravedad y de inmediato llamaron a las asistencias médicas.

El canterano de las Águilas se fue en el "carrito de las desgracias" al minuto 26, entre lágrimas y consolado por propios y extraños.

Momento en el que Dagoberto Espinoza se lesionó ante Monterrey. FOTO: IMAGO7

El primer reporte fue de una rotura de ligamentos cruzados; sin embargo, falta la información oficial del conjunto de Coapa.

El siguiente compromiso de los capitalinos será el miércoles ante el Atlético de San Luis.

