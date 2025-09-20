Más Información

América viene de atrás y rescata el empate ante Rayados de Monterrey

América viene de atrás y rescata el empate ante Rayados de Monterrey

Drama en el América vs Monterrey; Dagoberto Espinoza sufre grave lesión

Drama en el América vs Monterrey; Dagoberto Espinoza sufre grave lesión

Estos son los mejores MEMES de la derrota de Chivas frente Toluca

Estos son los mejores MEMES de la derrota de Chivas frente Toluca

Pumas perdona a Tigres y deja escapar la victoria con un penalti fallado de Aaron Ramsey

Pumas perdona a Tigres y deja escapar la victoria con un penalti fallado de Aaron Ramsey

Chivas sufre humillante derrota en casa frente al Toluca; Alexis Vega brilla y anota

Chivas sufre humillante derrota en casa frente al Toluca; Alexis Vega brilla y anota

Pésimas noticias para el América durante el partido frente a los Rayados de Monterrey, .

Las Águilas sufrieron la baja de Dagoberto Espinoza durante el primer tiempo, en una desafortunada acción en la que el joven lateral mexicano se lesionó solo.

Espinoza cubría a Gerardo Arteaga cuando en un giro, la rodilla izquierda se le atoró y se fue al césped. Los jugadores de Monterrey y América se percataron de la gravedad y de inmediato llamaron a las asistencias médicas.

Lee también

El canterano de las Águilas se fue en el "carrito de las desgracias" al minuto 26, entre lágrimas y consolado por propios y extraños.

Momento en el que Dagoberto Espinoza se lesionó ante Monterrey. FOTO: IMAGO7
Momento en el que Dagoberto Espinoza se lesionó ante Monterrey. FOTO: IMAGO7

El primer reporte fue de una rotura de ligamentos cruzados; sin embargo, falta la información oficial del conjunto de Coapa.

El siguiente compromiso de los capitalinos será el miércoles ante el Atlético de San Luis.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS