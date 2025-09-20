Más Información

Aaron Ramsey falla penalti y evita que Pumas se adelanta en el marcador ante Tigres

Aaron Ramsey falla penalti y evita que Pumas se adelanta en el marcador ante Tigres

Liga MX: Querétaro le pega a Pachuca como visitante; es su segunda victoria del Apertura 2025

Liga MX: Querétaro le pega a Pachuca como visitante; es su segunda victoria del Apertura 2025

Rayados vs América EN VIVO - Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX

Rayados vs América EN VIVO - Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX

WWE: Stephanie Vaquer se convierte en la primera latinoamericana en ganar un campeonato mundial de la empresa

WWE: Stephanie Vaquer se convierte en la primera latinoamericana en ganar un campeonato mundial de la empresa

Liga MX: Chivas vs Toluca – EN VIVO – Jornada 9 – Apertura 2025

Liga MX: Chivas vs Toluca – EN VIVO – Jornada 9 – Apertura 2025

América debe sacudirse la dolorosa derrota frente a las Chivas en el pasado Clásico de México, pero no será nada sencillo para las Águilas.

Esta noche, los dirigidos por André Jardine visitan a los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA, en actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025.

Los dirigidos por Domenec Torrent quieren recuperar el liderato, luego de la victoria de Cruz Azul frente a FC Juárez, que los desplazó a la segunda posición de la tabla. La Máquina tiene 23 puntos, por 21 de La Pandilla.

América, sin Henry Martín ni Jonathan dos Santos, quiere acortar distancias y mantenerse en la pelea del liderato; por ahora son cuartos con 17 unidades.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del Monterrey vs América desde el Gigante de Acero

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS