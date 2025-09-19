En América muestran apoyo total para Henry Martín, tras su nueva lesión

El pasado sábado, frente a las Chivas, Henry Martín regresó a las canchas tras una lesión en el tendón de Aquiles que no le ha permitido mantenerse en este 2025 con regularidad. El delantero del América entró de cambio al minuto 69.

Lamentablemente para la causa azulcrema, el martes 17 de septiembre el capitán de las Águilas, volvió a lesionarse, esta vez por un esguince en la rodilla izquierda; se desconoce cuánto tiempo estará fuera.

Alejandro Zendejas, uno de los referentes del actual América, reveló que Henry no la está pasando bien, pero manifestó su apoyo para el capitán de los emplumados.

“Henry pasa un momento duro, estamos para apoyarlo, es uno de mis amigos cercanos. Le digo que esté tranquilo, que todo pasa, hay apoyo. Él no debe mostrar nada a nadie, le ha dado muchísimo a este equipo y ahora nos toca a nosotros estar con él en este momento que pasa”, declaró el mexicanoestadounidense.

La Bomba tuvo muchos problemas físicos en el pasado Clausura 2025 y para el actual Apertura apenas ha disputado tres partidos, uno como titular, para sumar 111 minutos ; un pobre número para el atacante.

A diferencia de su compañero, Alejandro Zendejas vive otra realidad y en la pasada Fecha FIFA pudo regresar a la Selección de Estados Unidos; el 10 del América destacó y anotó un gol frente a Corea del Sur.

