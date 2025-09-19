Alejandro Zendejas calificó el duelo contra Rayados de Monterrey de "ensueño"

América tiene la obligación de olvidar la dolorosa derrota frente al Guadalajara, el pasado sábado en el Clásico de México, pero el siguiente compromiso no será nada sencillo.

Mañana, las Águilas visitan el BBVA para enfrentar a los Rayados de Monterrey, en actividad de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX. Partido que para Alejandro Zendejas es de ensueño.

“Es un gran equipo que tiene grandísimos jugadores. En lo personal lo veo como un partido de ensueño. Nunca me imaginé que jugaría antes estos grandes jugadores, pero en la cancha somos 11 contra 11 y se tiene que respetar al rival igual”, declaró el futbolista de los azulcrema en conferencia de prensa.

Asimismo, el dorsal 10 de los capitalinos destacó que el América trabajó en calma, luego de caer (1-2) frente a las Chivas en el estadio Ciudad de los Deportes.

“Obviamente a nadie le gusta perder un partido y más un Clásico. En la semana trabajamos tranquilos, mejoramos los detalles que tenemos arreglar, vimos temas de video y con eso estamos listos para el partido de mañana”, agregó.

Él pidió el 10 con la directiva del América

Tras la salida del chileno Diego Valdés, Alejandro Zendejas se acercó con la directiva del América para solicitar el número 10. Así lo confesó en conferencia de prensa.

“Se abrió la posibilidad, me sentía en buen momento, lo tuvo Diego Valdés, que es buen amigo de nosotros. Se lo pedí a la directiva, les pedí que me avisaran y se me dio. Yo se lo que conlleva tener la 10, entonces trato cada partido de dar mi mejor esfuerzo”, aseveró.

"A veces no me doy cuenta el peso que tiene, pero trato de dar mi mayor esfuerzo en la cancha y estos cuatro años que me ha tocado estar acá”, agregó el histórico jugador de los emplumados.