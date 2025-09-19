Charlyn Corral 'coquetea' con la idea del jugar en el América

Charlyn Corral sí estuvo en el radar del América en años anteriores, así lo confirmó Ángel Villacampa, técnico de las Águilas, y la futbolista del Pachuca reaccionó a ese interés dejando la puerta abierta para un futuro.

Este jueves las azulcremas enfrentaron a las Tuzas en la Concacaf W Champions Cup, donde las capitalinas derrotaron 1-0 a las hidalguenses. Al final de este encuentro, la histórica delantera mexicana habló sobre una posible llegada al América.

"La verdad no, yo nunca descarto nada, al final, yo vengo de una familia futbolera, mi hermano también fue futbolista y debutó en América. Entonces, de cierta manera, yo le guardo un cariño a este club por mi hermano. Yo siempre agradezco el interés, porque, bueno, eso habla de que un equipo así te y quieren que vengas a ayudar".

Charlyn asegura su estancia en Pachuca

La seleccionada mexicana dejó muy en claro que es feliz estando con las Tuzas, además de apuntar al bicampeonato de la Liga MX Femenil. Sin embargo, aseguró que no descarta nada para un futuro.

"No descarto nada, al día de hoy yo estoy feliz en Pachuca. Es difícil que salga, porque el club me ha dado mucho, yo también les he dado mucho, y yo siempre he dicho, yo me quedo en el lugar donde sienta que no me estanco y al día de hoy no me siento así, porque jugamos Concachampions, sigo rompiendo récords, quiero ir por el bicampeonato", enfatizó.

