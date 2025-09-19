Informan que James Rodríguez no quiso jugar contra Tijuana por miedo al pasto sintético ¿Habrá sanción para el colombiano?

El partido de este viernes 19 de septiembre entre Xolos y León en el estadio Caliente, no contará con una de las estrellas del futbol mexicano: James Rodríguez, y es que según informes, el colombiano pidió permiso para no hacer el viaje con sus compañeros.

Esto para evitar una lesión que lo ponga en riesgo de cara a los compromisos con Colombia, y evidentemente, a la Copa del Mundo, a la cual ya clasificaron.

¿Por qué James Rodríguez no viajó con León a Tijuana?

De acuerdo con información de Mediotiempio, el propio James decidió no arriesgarse con La Fiera para el juego de la Jornada 9, debido al pasto sintético con el que juega el club dirigido por Sebastián Abreu.

Con base en el informe, el exjugador del Real Madrid no quiere correr peligro en cuanto a las lesiones se refiere, con el Mundial a ocho meses de iniciar.

James Rodríguez en festejo de gol, durante las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE

Además, se debe recordar que en 2024, el colombiano estuvo fuera de las canchas por más de 50 días debido a un problema muscular. Y ahora, ya tiene 34 años, por lo que cuidar su estado físico se ha vuelto prioridad para James.

Sin embargo, otras versiones de este caso señalan que una presunta dolencia muscular de talla menor, sería la razón por la cual el '10' del equipo no esté con León para enfrentar al equipo fronterizo.

Pese a todo, se prevé que James no sea sancionado, y que esté disponible para la décima jornada del Apertura 2025.

