Concacaf Champions Cup: Toluca cae frente a LAFC y se jugará todo en casa

LAFC reafirmó por qué se ha convertido en un rival temido y, en particular, en la pesadilla recurrente de los equipos mexicanos. Ante un Toluca que mostró respeto y cautela, los locales supieron imponer condiciones en un duelo cerrado, logrando una ventaja de (2-1) que obliga al cuadro choricero a regresar a México con la misión de remontar y cambiar la historia en casa para llegar a la final de la Concachampions.

Luego de un primer tiempo frio, en el que ambos equipos tuvieron problemas para poder generar jugadas de peligro en los arcos, el complemento inició de gran manera para los locales, que aprovecharon el deseorden defensivo escarlata para abrir el marcador.

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De la mano de Heung-Min Son, a quien le bastó unos segundos para encontrar un compañero libre en una contra, los representantes de la MLS vieron al canadiense Timothy Tillman hacer una genealidad y tras una gran recepción mandó el balón al fondo al minuto 51.

El gol fue un duro golpe para los dirigidos por Antonio Mohamed, que tardaron varios minutos en reaccionar y, en ese lapso, vieron caer por segunda vez su portería, pero luego de la revisión en el VAR, la anotación fue anulada por posición de fuera de juego.

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Ese segundo aviso despertó la reacción de Toluca, que comenzó a ganar confianza y adelantó líneas en busca del empate. El esfuerzo rindió frutos gracias a una buena combinación entre Marcel Ruiz y Paulinho, que fue culminada por Jesús Angulo, quien, con un zurdazo, venció al francés Hugo Lloris al minuto 73.

Con el reloj agonizando, ambos equipos se replegaron y realizaron ajustes para proteger el marcador. Sin embargo, en el tiempo de compensación volvió a aparecer la clase de Heung‑Min Son, quien sirvió un balón magistral para Nkosi Tafari. El defensor, con un certero cabezazo, selló el definitivo 2‑1 al minuto 90+6.