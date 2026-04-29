Julián Quiñones toma la cima de goleo en Arabia y deja atrás a Cristiano Ronaldo

Julián Quiñones sigue encendido en el futbol de Arabia Saudita y volvió a demostrar por qué es uno de los atacantes mexicanos más determinantes del momento.

El delantero firmó una actuación contundente al marcar un doblete en la goleada de Al-Qadisiyah (0-4) sobre Al-Riyadh, resultado que reafirma el gran momento que atraviesa en el extranjero.

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El exjugador del América apareció en la recta final del encuentro para sellar la victoria de su equipo, con anotaciones al minuto 86 y en tiempo agregado (90+5), redondeando una exhibición de contundencia ofensiva.

Los goles de Quiñones no solo mantuvieron a su equipo entre los primeros cuatro de la clasificación, sino que también le permitieron asumir el liderato de la tabla de goleo con 28 tantos.

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Además, se consolidó como el segundo máximo goleador del mundo en lo que va de 2026. Con un amplio reconocimiento por parte de la afición, el delantero también amplió su ventaja sobre figuras como el portugués Cristiano Ronaldo, quien, tras la reciente jornada, se quedó con 24 anotaciones.