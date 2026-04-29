Alexis Vega dedica un emotivo mensaje a los futbolistas que no fueron convocados para el Mundial de 2026

En la Selección Mexicana, los Diablos Rojos de Toluca tendrán representación por parte de Alexis Vega y Jesús Gallardo. Las ausencias de Marcel Ruiz y Everardo López resonaron en la primera convocatoria de futbolistas —pertenecientes a la Liga MX— para la Copa del Mundo de 2026.

Situación por la que el capitán de los escarlatas, Alexis Vega, decidió dedicarles un emotivo mensaje de aliento.

A través de sus historias de Instagram, el delantero publicó dos fotografías: la primera fue del mediocampista Marcel Ruiz. Y es que, pese a que continuamente formó parte de los planes del estratega Javier Aguirre, finalmente quedó fuera del torneo de la FIFA después de la lesión que —a mediados de marzo— sufrió durante la Copa del Campeones de la Concacaf.

Si bien regresó a actividad, tras un mes fuera de las canchas, el “Vasco” Aguirre decidió guardar sus reservas.

“Marcel, mucha admiración y respeto. Diste todo de ti para subirte al barco aún sabiendo que estabas lesionado, diste una lección de vida e inspiración a muchas personas. Te quiero, hermano; siempre contigo”, escribió Vega.

La segunda fotografía que Alexis Vega compartió fue del defensa Everardo López, quien también quedó fuera del Mundial de 2026, junto con un breve mensaje: “Ever, eres un chico extraordinario que con poca edad sabemos de lo que eres capaz. Sigue trabajando como lo estás haciendo que tienes un futuro brillante. Te quiero, mi carnal”.

A falta de los futbolistas que militan en el balompié extranjero, la concentración de la Selección Mexicana empezará el próximo miércoles, 6 de mayo, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

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Historia de Alexis Vega en Instagram, tras la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026 - Foto: @alexisvega.9 en Instagram

¿Quiénes son los futbolistas de la Liga MX que fueron convocados por la Selección Mexicana?

Estos son los elementos de la Liga MX que forman parte de la primera convocatoria del “Vasco” Aguirre.

Porteros: Raúl 'Tala' Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos).

Raúl 'Tala' Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos). Defensas: Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca).

Israel Reyes (América) y (Toluca). Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Luis Romo (Chivas) y Gilberto Mora (Xolos).

Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Luis Romo (Chivas) y Gilberto Mora (Xolos). Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas).

Como complemento a los doce convocados, se llamó a ocho elementos con proyección al proceso mundialista rumbo al 2030.

Portero: Oscar García (León).

Oscar García (León). Defensas: Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Jesús Gómez (Xolos), Denzell García (FC Juárez).

Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Jesús Gómez (Xolos), Denzell García (FC Juárez). Medios: Iker Fimbres (Rayados), Kevin Castañeda (Xolos) y Jairo Torres (FC Juárez).

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