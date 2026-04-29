Lorena Ochoa pide que no se presione a las golfistas mexicanas por ser locales

Jugar como locales y ser las favoritas del público puede ser contraproducente para las nueve golfistas mexicanas que competirán esta semana en el LPGA Riviera Maya Open. Por eso, la legendaria Lorena Ochoa habló con cada una de ellas para dejarles un mensaje de aliento y de tranquilidad, para que disfruten y muestren su mejor versión.

“Con todas estoy muy en contacto, saben que soy amiga más que nada, tienen mi teléfono y a cada rato me buscan, pero también es importante que sea una semana no tan complicada para ellas, que no tengan la presión de ser locales, que traten de aprender a separar y que jueguen relajadas, pero siempre les echaré porras”, confesó Ochoa en la inauguración del torneo, que por segundo año consecutivo se jugará en El Camaleón de Mayakoba.

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Lorena Ochoa - Foto: México Riviera Maya Open at Mayakoba

Además, al comparar cómo era el golf femenil en los tiempos donde ella dio sus primeros pasos con la actualidad, reconoce lo importante que puede ser este torneo para las carreras de las mexicanas.

“Lo más importante es la oportunidad a las mexicanas, que estén contentas de vivir lo que han soñado toda su vida, yo primero caminé con los hombres y luego cuando jugué con la LPGA me cambió la vida, para ellas es una súper oportunidad, va a levantar mucho su carrera”, declaró.

La exnúmero uno del mundo compartió la emoción por tener al mejor circuito de golf femenil en México y aseguró que “es algo muy grande tener a las mejores del mundo en casa, es un día de fiesta, de recordar buenos tiempos porque me entra la nostalgia de regresar a un campo y se me pone la piel chinita”.

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