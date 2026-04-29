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Concachampions: LAFC vs Toluca - EN VIVO - Ida - Semifinal - Copa de Campeones de la Concacaf

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El duelo entre LAFC y Toluca promete emociones desde el primer capítulo de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, con dos estilos contrastantes y planteles de alto nivel que buscan tomar ventaja de cara a la vuelta.

El conjunto angelino, impulsado por su localía en el BMO Stadium, intentará imponer su ritmo dinámico y ofensivo, respaldado por la calidad individual de sus figuras y su experiencia reciente en este tipo de eliminatorias internacionales.

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Por su parte, Toluca llega con la etiqueta de uno de los equipos más sólidos del futbol mexicano, con un proyecto que ha logrado consolidarse tanto en la Liga MX como en el plano regional.

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