Nico Castillo evita elegir un favorito entre Pumas y América: “Que gane el mejor”

La rivalidad entre Pumas y América tiene un sinfín de personajes “odiados” por ambas aficiones al cambiarse de un equipo a otro. Uno de ellos, es Nicolás Castillo, quien no es recordado con cariño en Ciudad Universitaria tras convertirse en jugador de las Águilas.

El chileno primero jugó en Pumas y después, tras jugar en Benfica, regresó al futbol mexicano como jugador del América, un gesto que a día de hoy, la afición universitaria no le perdona.

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Sin embargo, Castillo recuerda con cariño su etapa por México. De hecho, fue invitado a participar del torneo Pro-Am del LPGA Riviera Maya junto a su excompañero Moisés Muñoz.

“Me encanta México, siempre trato venir lo más que pueda, es un país que me trató muy bien”, declaró.

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Al ser cuestionado sobre el próximo Clásico Capitalino de cuartos de final mencionó que “estoy un poco alejado del futbol pero siempre siguiéndolo y me enteré que jugaban Pumas y América. Espero que sea un lindo clásico y una linda Liguilla y que gane el mejor”.

Finalmente, no solo esquivó dar un pronóstico, tampoco quiso contestar con que equipo se siente más identificado.

“Tengo un cariño grande por los dos, un respeto a las dos instituciones y no voy a hablar nada de uno o de otro porque fui muy feliz en los dos lugares, me alegra mucho haber jugado en los dos”, declaró.