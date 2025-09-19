A las 7:19 horas del 19 de septiembre de 1985 la tierra se movió; la Ciudad de México fue sorprendida por un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, que provocó una gran tragedia.

La Selección Mexicana se encontraba en el aeropuerto en ese momento, pues viajaría a Estados Unidos a jugar un par de amistosos. El Tricolor sería anfitrión del Mundial de 1986.

“Iba por el puente y sentí el ‘jalón’, el movimiento, no supe lo que pasaba”, recuerda Luis Flores, ariete del equipo nacional, quien se dirigía al aeropuerto… “Llegué en cinco minutos”.

Todo era un caos... “Pero no magnificamos lo que sucedió. Salimos, volamos. Nadie nos ocultó nada, porque nadie sabía nada”.

La verdad emergió cuando aterrizaron en Los Ángeles: “vimos la televisión, nos dimos cuenta. Tratamos de hablar a casa, pero no había forma”.

Un directivo que viajaba con el equipo actuó “de mala forma”, recuerda Flores: “No voy a decir su nombre, pero fue vil. Dijo que ya había hablado con las familias, que todo estaba bien. Fue una mentira, un acto vil”.

El Tricolor fue parte de la tragedia: “Un familiar de [Fernando] Quirarte falleció [un interno del Centro Médico]. Lo que hizo ese tipo no tuvo nombre. Nunca más volvió a viajar con nosotros”.