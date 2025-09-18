Más Información

Ángel Villacampa no quedó satisfecho con la victoria del América en la CONCACAF W Champions Cup

América consiguió (1-0) al Pachuca en la Concacaf W Champions Cup, pero esa victoria no dejó tranquilo a Ángel Villacampa.

Las Águilas fueron superiores a las Tuzas en gran parte del juego, incluso después de conseguir el primer tanto tuvieron grandes oportunidades para ampliar su ventaja, pero perdonaron una y otra vez a su rival.

Su falta de contundencia causó incomodidad en el técnico azulcrema, que consideró podrían haber goleado al cuadro visitante. América registró nueve a tiros de gol, sobre dos de Pachuca.

"Tenemos que sacar mayor provecho de todas las acciones que generamos. Merecíamos un poco más de premio, pero vamos a seguir trabajando".

La victoria es un parteaguas

Este importante triunfo sobre un complicado rival representó la oportunidad de recomponer su vuelo, luego de los resultados no tan positivos que habían cosechado en los últimos juegos.

"Hemos estado muy bien. Se me antoja muy poco el resultado para lo que hemos hecho. Tenemos que seguir mejorando, pero hay que darles la enhorabuena a las jugadoras."

La victoria también le da un respiro a Villacampa, quien estaba recibiendo presión por parte de la afición tras la derrota frente a Chivas en el Clásico Nacional.

