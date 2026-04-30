Jared Borgetti prefiere en la Selección Nacional a los nacidos en México sobre los naturalizados

Jared Borgetti sabe y reconoce que el futbolista naturalizado es capaz de sumar mucho a la Selección Mexicana cuando sea requerido, pero la realidad es que no termina por palomearlo en el Tricolor.

Para el segundo máximo goleador en la historia del representativo nacional (46), en México hay material humano suficiente para solventar las necesidades y luchar por los objetivos trazados.

“Soy de la idea de que México tiene calidad y elementos para jugar con producto nacido en nuestro país”, declara —contundente— en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Germán Berterame, nacido en Argentina, apunta a ser uno de los futbolistas que complementen la lista de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo; sin embargo, para el sinaloense ocupa un papel secundario. Ponerlo encima de otros elementos es impensable.

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“De que puede sumar, claro que puede sumar, pero en este momento mejor que la Hormiga [Armando González] no está y la juventud es importante pensando en un futuro también. Berterame, con su cambio a Miami, la verdad se me ha salido del radar... No sé ni cómo esté”, aseveró el exgoleador.

Álvaro Fidalgo (Real Betis), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Santiago Giménez (Milan) y Berterame (Inter Miami) son los naturalizados que estarán en la Selección Mexicana del Vasco para el Mundial de 2026.

“La verdadera competencia está en ver quiénes van a acompañar a Raúl [Jiménez] o quiénes serán los otros que estén en esa lista, porque él es el titular y está adentro. Hay que ver cómo intenta jugar Javier, pero Raúl, Santi y la Hormiga llevan la ventaja”, concluyó el hoy comentarista de televisión.

La lista final se revelará el 1 de junio. Ese día, se conocerán los 14 elementos que faltan para completar la convocatoria con la que México enfrentará la esperada Copa del Mundo de 2026.

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Espera que México, al ser local en la Copa del Mundo, se motive y haga un buen papel. Foto: Instagram

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