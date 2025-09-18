América recompone su vuelo al vencer a Pachuca en la Concacaf W Champions Cup

América consiguió un apretado triunfo sobre Pachuca (1-0) en la Concacaf W Champions Cup, y todo gracias a la temprana anotación de Scarlett Camberos en la primera parte. Con este triunfo, las Águilas se colocaron en primer lugar de su grupo.

En cuanto las de Coapa se asentaron en el terreno de juego, las acciones de peligro no se hicieron esperar, eso solamente tomó cuatro minutos.

Irene Guerrero filtró un gran balón para Montse Saldívar, que se metió al área y levantó la cara para encontrar a una compañera, pero al no ver a alguien libre, optó por sacar un disparo raso que impactó en el poste de Esthefanny Barreras.

Las Tuzas respondieron de inmediato. Chinwe Ihezuo quedó de frente al arco de Paños, pero su disparo salió flojito y a las manos de la arquera azulcrema.

Veinte minutos después se dio una seguidilla de acciones de peligro por parte del América, donde una de ellas terminó en gol.

Un trazo largo de Paños más la peinada de Irene encontraron a Saldívar, quien sacó un disparo que parecía controlado por la portera Tuza, pero para su mala fortuna le dejó el rebote a Scarlett Camberos que solamente empujó el balón para abrir el marcador al 25.

En un espacio de cinco minutos, el cuadro azulcrema tuvo suficientes oportunidades para ampliar su ventaja, pero no lograron capitalizarlas.

Una de las más claras fue la que tuvo Camberos al 32. La '10' del América remató un centro de Kiana y mandó su disparo al travesaño de Barreras. Un minuto después, Scarlett volvió a probar suerte, pero no la encontró.

En ese mismo minuto, Saldívar quedó mano a mano con Esthefanny, pero la joven azulcrema no capitalizó esa oportunidad. Antes del medio tiempo, Montse volvía a quedar uno a uno con la portera de Pachuca, quien volvió a evitar la caída de su marco.

La segunda arrancó con faltas, reclamos y pocas jugadas de peligro. Sin embargo, con el correr de los minutos, se empezaron a registrar acciones de gol.

Al 53, Myra Delgadillo intentó encontrar el empate para Pachuca, pero Paños controló sin problemas el disparo.

Kiana no aprovechó un error de la arquera rival, que le regaló el esférico en una salida. La americanista intentó clarear a Esthefanny, pero el disparo fue muy desviado del arco.

Parecía que Camberos iba a conseguir el doblete tras una gran jugada individual, pero no consiguió capitalizar la jugada en el 85. Al 89, Scarlett volvió a amenazar con su segundo de la noche, aunque volvió a quedarse con las ganas al ver su disparo salir desviado del arco.

Pachuca buscó el empate en los minutos finales del juego, pero a pesar de su ímpetu, las Tuzas no lograron romper el cerrojo en el arco de Sandra Paños.