América Femenil: Ángel Villacampa revela interés frustrado por fichar a Charlyn Corral

Este jueves el enfrentará al Pachuca por la fase de grupos de la Concacaf W Champions Cup y uno de sus grandes problemas a resolver será cómo detener a Charlyn Corral, goleadora de las Tuzas.

Al ser cuestionado al respecto, Ángel Villacampa, entrenador de las Águilas, destacó las virtudes ofensivas de Corral y además, confesó que el América estuvo cerca de contratarla como refuerzo.

“Siempre ha tenido muy buenos números, nosotras a todas las jugadoras que son capaces de destacar y brillar siempre les tenemos el foco puesto”, declaró.

Sin embargo, reveló las dificultades que implica negociar con una jugadora tan importante dentro de la Liga MX Femenil y por qué no prosperó a una negociación formal.

“Obvio que son jugadoras que tienen contrato con su club, que es complejo sacar a jugadoras que son emblemas de sus clubs pero si hemos tenido ese contacto pero no se ha podido avanzar”, agregó.

¿CÓMO PARAR A CHARLYN CORRAL?

Para detener el poderío del ataque hidalguense, el estratega español compartió cómo planea imponer su estilo.

“En el curso de entrenador siempre está la pregunta de cómo parar a la jugadora que es capaz de cambiar el partido. Hay gente que opta por el marcaje individual, otros optan porque no le llegue el balón entonces el marcaje es a las poseedoras del balón y en nosotras pasa por el protagonismo del partido. Si nosotras marcamos el timing del partido, no le llegarán los balones (…) si lo acompañas con intensidad defensiva y si encontramos el equilibro, veremos a un gran América y así estaremos más cerca del resultado”, concluyó.

