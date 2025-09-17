Cruz Azul: Ángel Sepúlveda recibe el alta y podría volver ante Juárez; Nacho Rivero en duda

Cruz Azul recibió buenas noticias en la antesala del duelo frente a Juárez por la jornada 9 del Apertura 2025. Nicolás Larcamón confirmó que Ángel Sepúlveda, goleador de la Máquina, está prácticamente listo para regresar tras superar su lesión.

El delantero celeste ya entrenó a la par del plantel y solo resta la aprobación final del cuerpo médico para que pueda entrar en la convocatoria. “(Ángel Sepúlveda) se reincorporó a la par del grupo… es parte de la convocatoria seguro para el partido tanto del viernes como para el resto de la semana”, aseguró el técnico argentino en conferencia.

Larcamón dejó claro que no existe un delantero titular indiscutible. Tanto Gabriel “Toro” Fernández como Sepúlveda tienen las mismas posibilidades de arrancar. “Sepu está de vuelta, todo en el tiempo que no pudo estar, lo hizo muy bien (Toro Fernández) no podemos hablar de número uno y número dos”, explicó.

El estratega destacó la competencia interna como uno de los puntos más fuertes del plantel. “Saben todos que nadie se puede relajar porque atrás de cada titularidad hay otro jugador que lo puede hacer muy bien”, señaló, haciendo hincapié en la exigencia por mantener el nivel en cada posición.

Sobre la posibilidad de ver juntos a Sepúlveda y Fernández, Larcamón no cerró la puerta. “Hasta mañana valoraremos quién está mejor, hasta incluso con la posibilidad siempre de que jueguen los dos en cancha”, dijo, dejando abierta la opción de un ataque en dupla.

Ángel Sepúlveda es nominado al mejor jugador de la Concacaf / Foto: Imago7

En el mismo sentido, resaltó las cualidades de su goleador y la confianza que tiene en su oficio. “Sabemos que es un jugador que, por jerarquía, por temple, no necesita un reacondicionamiento tan importante, por eso también lo consideramos para que sea parte de la convocatoria”, comentó.

No todas son certezas para el equipo cementero. Ignacio Rivero, capitán de la Máquina, todavía está en duda tras recibir 12 puntos de sutura por un impacto en el rostro. Su participación se definirá horas antes del encuentro.

“Nacho recién hoy pudo reincorporarse a los entrenamientos. Sabemos también de la estirpe del espíritu de nuestro capitán, un jugador que por más que tenga lo que tenga no se va a bajar”, aseveró Larcamón, confiado en que el uruguayo pueda estar disponible ante los Bravos.

