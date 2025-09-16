¿Cruz Azul podría ser sancionado por alineación indebida en el juego contra Pachuca?

El invicto de Cruz Azul, la racha de seis partidos seguidos con victoria está en peligro.

¿La razón? La Máquina pudo haber violado el reglamento de competencia en el partido del pasado sábado en el que derrotó al Pachuca (0-1) en el estadio Hidalgo por alineación indebida.

El Reglamento de Competencia marca que los equipos en cancha pueden conformarse, mínimamente, de cuatro futbolistas Formados en México (FM) y 7 No Formados en México (NFM). Esta regla es la que habrían roto los cementeros.

Al minuto 19, Javier Orozco, defensa de La Máquina, se fue expulsado, dejando al equipo formado de la siguiente forma: 3 FM y 7 NFM.

Esta situación permaneció en el campo durante casi todo el partido, a pesar de los cambios realizados.

Minuto 46: Erick Lira (FM) ingresó por Carlos Rodríguez (FM).

Minuto 75: Omar Campos (FM) ingresó por José Paradela (NFM).

Minuto 75: Mateusz Bogusz (NFM) ingresó por Luka Romero (FM).

Minuto 84: Lorenzo Faravelli (NFM) ingresó por Carlos Rotondi (NFM).

Minuto 84: Amaury Morales (FM) ingresó por Ignacio Rivera (NFM).

Hasta el minuto 84, cuando Morales entró el terreno de juego, es que Cruz Azul volvió a tener 4 Formados en México en el campo.

Según reportes no oficiales, se dice que la misma Liga MX aclaró tanto a Tuzos como cementeros, que no se rompió el reglamento en el juego, aunque este menciona que de forma permanente deben estar en el campo cuatro futbolistas Formados en México.

En el inciso F., Artículo 25 del Reglamento de Competencia para la temporada 2025-2026, se menciona lo siguiente: “(…) dentro de los 11 Jugadores en el terreno de juego, únicamente podrán participar hasta 7 Jugadores NFM.

Lo anterior, con el objeto de que participen mínimo 4 Jugadores FM de manera permanente durante cada partido (…)”.

La Máquina venció por la mínima a Pachuca en el estadio Hidalgo | FOTO: Imago7

Pero hay excepciones:

1.- Si un Jugador FM sufre una lesión y no puede continuar en el partido. Y no hay cambios. FM 3. NFM 7.

2.- Si un Jugador FM sufre una lesión y no puede continuar en el partido. Si hay cambios, pero el juego está por finalizar, y no hay tiempo para la sustitución. FM 3. NFM: 7.

3.- Si un Jugador FM es expulsado. Y no hay cambios. NF 3. NFM 7.

4.- Si un Portero FM es expulsado. SI hay cambios. No es necesario sustituir a un jugador NFM por uno FM. FM 3. NFM 7.

5.- Si un portero FM sufre una lesión y no puede continuar en el partido, y el único portero suplente es NFM. Sí puede realizare ese cambio. FM 3: NFM 8.

En estos puntos, no se menciona cómo se debe actuar, si un jugador de cancha (FM) es expulsado y hay tiempo y cambios para realizar la sustitución, y así el equipo continúe con cuatro jugadores Formados en México en la cancha.

Tampoco se menciona si hay una infracción a pesar de que nunca se superaron los 7 NFM en el terreno de juego.

Al final, los puntos se deberán de aclarar para explicar si Cruz Azul debe de ser sancionado, o no.