Ángel Sepúlveda es nominado al mejor jugador de la Concacaf

Concacaf dio a conocer la lista de futbolistas nominados al Mejor Jugador de la zona en la temporada 2024/2025, donde México arrasó contando con tres futbolistas en este listado.

Para poder elegir al ganador, los entrenadores y capitanes de cada selección, más un grupo de periodistas y hasta los aficionados, podrán votar por el futbolista que ellos crean merece este galardón.

Los fans serán fundamentales en esta votación, ya que sus votas serán equivalentes a puntos. El futbolista con más votos recibirá cuatro unidades extras, el segundo tres y el tercero dos, los cuales se suman en la tabla final.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre del presente año.

¿Qué jugadores mexicanos están nominados?

Los futbolistas aztecas que compiten por el premio al Mejor Jugador de la Concacaf de la temporada 2024/2025 son: Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Ángel Sepúlveda.

Aunque Raúl y Edson no estén jugando en clubes de este continente, su desempeño con Selección Mexicana los ha hecho acreedores ha ser tomados en cuenta en la nominación de la confederación. Jiménez ha militado en el Fulham desde hace un par de años; mientras que Edson estuvo en el West Ham y ahora forma parte del Fenerbahce de Turquía.

Concacaf announces 2024/25 Player of the Year Awards nominees https://t.co/Plidg0yyKo 📎 — Concacaf (@Concacaf) September 15, 2025

Ángel Sepúlveda se ha convertido en el goleador del Cruz Azul, no solamente en la Liga MX, ya que en el semestre pasado fue fundamental para que La Máquina conquistara la Concacaf Champions Cup. El 'Cuate' es visto como la gran sorpresa de esta lista.

En las nominaciones aparecen el canadiense Jonathan David (Juventus), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) de Estados Unidos, y el costarricense Manfred Ugalde del Spartak de Moscú.