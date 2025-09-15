Más Información

Santiago Giménez recibe ovación en San Siro en la victoria del Milán ante el Bolonia; aplausos de pie para el mexicano

Santiago Giménez recibe ovación en San Siro en la victoria del Milán ante el Bolonia; aplausos de pie para el mexicano

Luego de todos los rumores que hubo hace un par de semanas, que colocaban a Santiago Giménez fuera del AC Milán, parecía que el mexicano no vivía sus mejores días con el equipo italiano.

Sin embargo, tras la victoria ante el Bolonia (1-0), parece ser que la afición y el mexicano hicieron las pases. Al minuto 85, el 'Bebote' salió de cambio, y todo el estadio San Siro lo ovacionó y aplaudió de pie.

Ovación del Milán a Santiago Giménez

En un partido sumamente apretado, Luka Modric sacó un zapatazo en el área rival en el 61', y consiguió tres puntos valiosos para el conjunto rossoneri.

Santiago Giménez, quien jugó casi todo el partido, generó peligro para los suyos, e incluso se quedó a centímetros de anotar, pero su disparo estrelló en el poste.

Pero el esfuerzo y la garra del delantero mexicano no pasó desapercibida, y al momento de salir de cambio, los presentes se pararon a aplaudir y alentar a su número 7.

"Jugaste para el equipo, bien hecho", le dijo su entrenador, Massimiliano Allegri.

El Milán se colocó en el quinto puesto de la tabla general del futbol italiano con esta victoria, y volverá a jugar el 20 de septiembre, de visita ante el Udinese.

