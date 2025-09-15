Óscar de la Hoya se burló del Canelo Álvarez luego de su derrota ante Terence Crawford; "Se los dije, idiot*s"

Con la derrota de el 13 de septiembre en Las Vegas ante Terence Crawford, Saúl Álvarez recibió miles de ataques y críticas en redes sociales, y es que el tapatío perdió pese a que Crawford subió dos categorías para poder realizar el pleito.

Y como suele hacerlo cada que tiene la oportunidad, Óscar de la Hoya se sumó a las burlas y aprovechó para reírse del pugilista mexicano en sus redes sociales.

Saúl Álvarez se pone en guardia en su pelea ante Terence Crawford. FOTO: EFE

¿Qué dijo Óscar de la Hoya sobre la derrota de Canelo contra Crawford?

En su Instagram, el promotor subió un polémico video dedicado a Canelo al finalizar su combate. Cabe mencionar que la relación entre ambos está fracturada y han intercambiado ataques en repetidas ocasiones.

En dicho video, De la Hoya aparece con una playera que dice "Eat more meat" (come más carne) con referencia al caso de dopaje que tuvo Canelo hace un par de años.

"Se los dije, idiotas, ¿Qué acaban de ver? Sólo hablo de los hechos", aseguró mientras se reía, con tono sarcástico.

De inmediato, el exboxeador fue también juzgado por su publicación, con comentarios como: "El peor enemigo de un mexicano, es otro mexicano".

