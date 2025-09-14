'Canelo' Álvarez: El tapatío provocó que un influencer mexicano perdiera casi dos millones de pesos

La noche del sábado en el Estadio Allegiant de Las Vegas, la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford no solo marcó un revés para el boxeador mexicano, sino que también desató una tormenta en las redes sociales y dejó una estela de pérdidas económicas, especialmente para un influencer mexicano.

El púgil tapatío, favorito en las apuestas, cayó por decisión unánime, perdiendo sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Este resultado no solo impactó a los fanáticos, sino que golpeó duramente los bolsillos de quienes apostaron grandes sumas a su victoria.

¿Quién es el influencer que perdió una fortuna tras la derrota del Canelo Álvarez?

Paulo Chavira, un creador de contenido conocido por sus arriesgadas apuestas deportivas y sus pronósticos en redes sociales, se convirtió en el centro de atención tras revelar que había apostado 100 mil dólares —equivalentes a casi dos millones de pesos mexicanos— a favor de Canelo.

En un video compartido en TikTok, Chavira mostró el momento en que entregaba fajos de billetes en un casino de Las Vegas, acompañado del ticket que confirmaba su jugada.

“Gana güero, por favor!”, exclamó, confiado en que Álvarez se alzaría con la victoria.

Sin embargo, Crawford se impuso, dejando al influencer con una pérdida millonaria. Chavira calificó esta apuesta como “la más grande” de su vida.

Su confianza en Canelo no era infundada: las casas de apuestas daban al mexicano una cuota de entre 1.60 y 1.71, mientras que Crawford ofrecía entre 2.35 y 2.60.

La victoria del estadounidense no solo sorprendió a los aficionados, sino que también generó una ola de memes, burlas y debates en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar.