Rayados de Monterrey se coloca como líder del Apertura 2025 tras derrotar a Querétaro

Guadalajara Open: Iva Jovic se convierte en campeona tras vencer sin dificultad a Emiliana Arango

¿Quién es Julia Paternain, la mexicana que ganó bronce para Uruguay en Mundial de Atletismo?

NFL: Patrick Mahomes pierde tres juegos consecutivos por primera vez en su carrera; cayó ante los Eagles

Liga MX: Atlético de San Luis vs Xolos EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

La Perla Tapatía tiene una nueva monarca. De manera sorpresiva, pero, sobre todo, gratificante, Iva Jovic se consagró campeona del .

La joven tenista no llegó a nuestro país con demasiados reflectores, pero, en cada ronda que avanzaba, dejaba sensaciones más que agradables. El público mexicano se encariñó rápidamente con ella.

Con tan tolo 17 años, la estadounidense impuso condiciones en la final y no tuvo mayor problema para derrotar a Emiliana Arango en dos sets (6-4 y 6-1) y así conquistar el trofeo de El Árbol de la Vida.

El primer set fue un poco más cerrado. Los juegos se los dividían, todavía parecía que la final estaría más cerrada.

Sin embargo, en la segunda manga, la colombiana no fue la misma que en sus anteriores partidos. La intensidad, la agresividad y el ritmo físico con el que cuenta no estuvieron presentes en el estadio AKRON Tenis.

Algo sucedió con la nacida en Medellín. No se encontraba bien y su rostro reflejaba angustia y dolor. Soportó hasta el tercer juego para ser atendida por el cuerpo médico.

Iva Jovic ganó cuatro juegos de manera consecutiva y cerró la semana con la cereza en el pastel. Una semana que será inolvidable y que, seguramente, tendrá muchas así en su trayectoria.

Con su victoria, la tenista estadounidense, que aterrizó en México como la raqueta 73 del mundo, logró colocarse entre las 40 mejores. Su crecimiento en el último año ha sido exponencial.

Por su parte, Emiliana Arango también vivió una semana de ensueño, a pesar de que no logró quedarse con el trofeo.

Después del Guadalajara Open AKRON 2025, se colocará como la mejor raqueta colombiana del Ranking de la ATP, por encima de Camila Osorio.

A su semana, únicamente le hizo falta quedarse con el trofeo, pero, sin duda, lo recordará con satisfacción. Probablemente, el próximo año esté de regreso en la búsqueda de revancha.

Iva Jovic es la nueva monarca del Guadalajara Open y, luego de recibir el bello trofeo del torneo de la WTA, dejó en claro que aquí estará el próximo año para defender su corona.

