En una noche marcada por la derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-3-2), la ausencia del Himno Nacional Mexicano generó disgusto en el público mexicano presente en Las Vegas y en los hogares en todo el mundo.

Sin embargo, Canelo sí tuvo quien le cante el Himno Nacional Mexicano.

A través de un video en redes sociales, la artista mexicana Fey compartió un video donde se la observa interpretando el Himno Nacional Mexicano en los vestidores del estadio Allegiant junto a Saúl y el resto del Canelo Team.

En una emotiva interpretación, Fey lució un traje blanco con dorado y la bandera mexicana estaba colgada a sus espaldas, mientras en el estadio sonaba la música de introducción a la pelea.

Al final del Himno, el Canelo Team gritó “Viva México” y la cantante respondió con un “Vamos Canelo”.

En su cuenta de X, Fey público: “El Himno desde Las Vegas vamos Canelo!”.

¿Por qué no se cantó el Himno Nacional Mexicano en la pelea?

La explicación es "sencilla".Dana White, presidente de la UFC,es coproductor de la pelea junto a Turki Al-Sheikh, ministro árabe, y en continuación con las tradiciones que White aplica en las artes marciales mixtas, las introducciones a las peleas serán cortas y sin demasiado espectáculo.

Por ese motivo, se evitó entonar el Himno Nacional Mexicano así como el de Estados Unidos. Cabe recordar, que en la conferencia de prensa previa a la pelea, Álvarez reveló que no sería acompañado por ningún artista al cuadrilátero.