Liga MX Femenil: Horarios y canales para ver los Cuartos de Final; HOY, jueves 30 de abril

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Este jueves, 30 de abril, continuarán los partidos de ida correspondientes a los Cuartos de Final del de la Liga MX Femenil. Esto, después del empate (1-1) que América y FC Juárez vivieron en el Estadio Olímpico Benito Juárez, escenario similar (1-1) al de Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Centenario.

Por un lado, Chivas recibirá la visita de Pachuca en la búsqueda de dar un primer golpe. Mientras que las rojiblancas avanzaron a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano desde el quinto lugar de la tabla general, las “Tuzas” se adueñaron del segundo puesto durante las diecisiete fechas de la fase regular.

Unas horas más tarde, Toluca y Tigres encenderán “El Infierno”. Desde el cuarto lugar, la escuadra escarlata jugará para llevarse una cómoda ventaja ante las “Amazonas”, líderes del torneo.

Los partidos de vuelta se disputarán este fin de semana. Por lo pronto, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los duelos de ida.

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¿A qué hora y por dónde se podrán ver los Cuartos de Final del Clausura 2026?

Jueves, 30 de abril

  • Chivas vs Pachuca | |19:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Tubi y FOX One.
  • Toluca vs Tigres | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN, Canal de YouTube de la Liga MX Femenil y Nu9ve.

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Chivas Femenil en festejo de gol, durante la fase regular del Clausura 2026 - Foto: Imago7
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