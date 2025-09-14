Los mejores MEMES de la derrota de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Canelo Álvarez vivió una noche de terror al perder todos sus títulos frente a un espectacular Terence Crawford, que cumplió su objetivo; seguir invicto y de paso arrebatarle la corona de indiscutido al pugilista tapatío, quien también fue víctima de los memes.

El combate del Canelo frente a Crawford despertaba mucha emoción por tratarse de dos pugilistas de alto nivel, y en esta noche del sábado 13 de septiembre, ambos boxeadores cumplieron con las expectativas de los miles de aficionados que se dieron cita en el Allegiant Stadium, así como de los millones siguiendo la pelea en Netflix.

Crawford se llevó la victoria vía decisión unánime, algo que sorprendió a todo el estadio que se quedó en silencio tras el veredicto final de los jueces.

Canelo reconoció la estupenda actuación de su oponente, además de asegurar que el está en esta vida para arriesgar y que esta derrota solamente lo hace más fuerte para un futuro.

En redes sociales hubo sentimientos divididos, algunos internautas festejaban la derrota del mexicano, pero otros lamentaron la caída del tapatío.

Los mejores memes del Canelo Álvarez vs Terence Crawford

yo viendo que canelo perdió y le quitaron todos sus cinturonespic.twitter.com/3dLRUeOB6I — riv (@ponyoogirl) September 14, 2025

No mamen, mi Canelo, vas a ver pinche Crawford pic.twitter.com/yCte2gEIni — Bartuneta (Mapi’s version)🐥 (@Bartuneta) September 14, 2025

First Charlie Kirk death then Canelo Alvares lost.. been taking a massive L's these 3 days.. I CAN'T TAKE IT ANYMORE!!! I HATE TAKING L'S. I'VE NEVER TAKEN L'S IN MY ENTIRE LIFE! WTF BRO! pic.twitter.com/9CrtwC9xNp — Abraham ኣብርሃም (@Abraham32852741) September 14, 2025

El hijo de perra del Canelo Álvarez cuando decido apostar dinero por el pic.twitter.com/wdontnTkbX — Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) September 14, 2025

Yo viendo la verguiza que le pusieron al Canelo



pic.twitter.com/GTW7jlv612 — 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) September 14, 2025