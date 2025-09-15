NFL: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos del Monday Night Football, Texans vs Buccaneers y Raiders vs Chargers, HOY 15 de septiembre

La segunda semana de la NFL presenta doble cartelera este lunes patrio en México. Con dos juegos para aderezar el día con el mejor futbol americano del mundo: Houston Texans vs Tampa Bay Buccaaneers y Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers.

El primer partido en Houston, en punto de las 17:00 horas (Horario del centro de México), y en seguida, en Las Vegas, a las 20:00 horas, la otra disputa en el Allegiant Stadium, donde recientemente peleo el Canelo Álvarez.

Allegiant Stadium en Las Vegas, Estados Unidos, a un día del Super Bowl - Foto: AFP

Los locales, Texans, comandados por C.J Stroud buscarán en el NRG Stadium, reponerse de la caída sufrida en la Semana 1 ante los Rams de Los Ángeles, (9-14), ahora, en la presentación ante su público, saborean la primera victoria de la campaña.

Enfrente estarán los Bucs, liderados por Baker Mayfield, que vienen de vencer en un apretado partido a los Falcons de Atlanta, 23-20.

Por otro lado, los Raiders se presentan en casa, con el deseo de que Geno Smith los lleve a iniciar 2-0 en la temporada, luego de vencer por un touchdown a los Patriots de Nueva Inglaterra la semana pasada.

Aunque para impedirlo se hará presente Justin Herbert y los Chargers, quienes sacaron un valioso triunfo ante los Chiefs de Patrick Mahomes, en el duelo inaugural en Brasil.

¿Dónde ver los partidos del lunes en la NFL?

Texans vs Buccaneers: Disney+ Premium

Raiders vs Chargers: Disney+ Premium

Justin Herbert y Patrick Mahomes Foto: Especial

