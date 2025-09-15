Giuliana Olmos tras no cumplir su sueño de ser campeona del Guadalajara Open: “Estoy muy orgullosa de representar a México”

Giuliana Olmos volvió a quedarse cerca de alcanzar la gloria en el Guadalajara Open. El sueño de ser campeona en casa se le esfumó. La tenista mexicana consiguió llegar a la final del torneo de dobles de la WTA, junto a compañera, la indonesia Aldila Sutjiadi, pero no tuvieron el resultado deseado.

A pesar de que habían disputado dos grandes partidos en las rondas previas, en esta ocasión, no pudieron demostrar ese nivel y fueron barridas por sus oponentes, la rusa Irina Jromachova y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez.

Giuliana Olmos se instala en la final de dobles y buscará revancha en casa - Foto: GDL Open AKRON

Gugu y su pareja perdieron en dos sets (6-3 y 6-4) y dejaron escapar la oportunidad de conquistar el trofeo El Árbol de la Vida. La oportunidad de levantar el título se les escapó.

Así se vive la final del torneo de dobles del Guadalajara Open AKRON 2025 🤩



La mexicana Giuliana Olmos y la indonesia Aldila Sutjiadi perdieron el primero set (3-6) 😭 pic.twitter.com/Fd70YML5Ev — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 14, 2025

Sin embargo, para Giuliana Olmos, haber disputado el trofeo en la Perla Tapatía le genera motivación para encantar su próximos torneos.

“Estoy muy orgullosa de llegar a la final. No esperaba que me iba a ir tan bien [porque] ha sido un año muy difícil para mí, pero me da mucha confianza que llegué a la final aquí”, declaró.

A pesar de que Gugu perdió su segunda final del Guadalajara Open, tras caer en 2021, ella seguirá “muy orgullosa de representar a México”.

Sobre su condición de local, Giuliana Olmos reconoció que le genera mucha satisfacción el apoyo que recibe del público mexicano en cada certamen que disputa en México.

“Me encanta jugar aquí. La gente siempre me apoya sin importar que grande o chiquito es el torneo, siempre vienen, están increíbles”, resaltó.

Esta séptima edición del Guadalajara Open, Gugu la vivió de diferente manera porque vivió un momento más que emotivo, con la presencia de sus seres queridos en las tribunas del Centro Panamericano de Tenis.

“Lo más especial, para mí, fue que estaban aquí mis abuelos. Siempre viajan conmigo cuando pueden y es un recuerdo muy bonito que los puedo ver, entre cambios y entre puntos, apoyándome. Espero que puedan venir a más torneos”, manifestó.

La mexicana Giuliana Olmos dejó escapar el título en dobles del Guadalajara Open y se consumó su sueño de ganar en casa / FOTO: Cortesía Guadalajara Open

Respecto a su pareja, la tenista mexicana aceptó que seguirá jugando con ella, luego de que en Guadalajara disputaran su tercer certamen juntas.

“El próximo torneo voy a jugar otra vez con Aldila (Sutjiadi). Queríamos jugar en China, pero con nuestros rankings no entrabamos, entonces vamos a cambiar parejas para esos dos torneos y ya después en Japón vamos a jugar juntas otra vez”, aseguró Giuliana Olmos tras perder la final del Guadalajara Open AKRON 2025.

