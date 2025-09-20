El América tiene apenas una derrota en el actual Apertura 2025, pero la caída no fue menor. Las Águilas perdieron ante el Guadalajara en el estadio de la Ciudad de los Deportes, frente a su afición.

Perder el Clásico Nacional (1-2) movió mucho al interior de Coapa y aunque ellos mismos aseguran que esta semana trabajaron en calma, el compromiso de esta noche contra los Rayados de Monterrey podría empeorar las cosas.

“Obviamente a nadie le gusta perder un partido y menos un Clásico. En la semana trabajamos tranquilos, mejoramos los detalles que tenemos que arreglar, vimos temas de video y con eso estamos listos para el partido”, explicó el delantero Alejandro Zendejas.

Sin su capitán Henry Martín, sin Jonathan dos Santos y con Álvaro Fidalgo en duda, las Águilas se meten al estadio de los Rayados para enfrentar al líder de la competencia. La Pandilla encabeza la clasificación, con 21 puntos, así que caer contra el Monterrey podría alejarlos considerablemente del liderato.

“Estos partidos son de Liguilla y así los vamos a enfrentar, a este equipo lo podemos ver de nuevo en Liguilla. Lo vamos a tomar como una final, sabiendo que es un partido que en puntos nos puede acercar al liderato”, agregó el 10 de los azulcrema, quien espera reencontrarse con el gol frente a los regiomontanos.

Si bien en diciembre de 2024 conquistó en el Gigante de Acero su tricampeonato, no es una cancha que le siente bien al equipo capitalino. Desde 2015 que se inauguró el recinto, suma únicamente dos victorias en 14 partidos.

El equipo de André Jardine tiene la obligación de dejar atrás la derrota en el Clásico Nacional con una buena actuación contra Monterrey.